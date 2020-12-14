ابتلاع شواطئ سياحية جراء عواصف مطرية قوية تضرب أستراليا

هبت عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة على الساحل الشمال شرقي لاستراليا، ما أدى إلى ابتلاع الأمواج العاتية شواطئ سياحية معروفة واختفائها تحت مياه المحيط، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد رئيس بلدية بايرون، سايمون ريتشاردسون، صباح اليوم، أن شاطئ "مين بيتش"، في منطقة "بايرون باي"، السياحية بشمال ولاية نيو ساوث ويلز، قد "اختفى تقريبا".

وأشارت وكالة رويترز، مثلما بثت القنوات التلفزيونية، إلى مشاهد لغرق ممشى شعبي على طول الشاطئ تحت ضربات الأمواج، وتآكل السواحل بفعل الحت الذي يسببه المد البحري والأمواج القوية والأمطار المتهاطلة باستمرار وبغزارة، ما دفع السلطات إلى تحذير المواطنين ودعوتهم إلى اتخاذ احتياطات السلامة الضرورية، بما فيها الامتناع عن استخدام السيارات، لا سيما في الطرقات المحاذية للسواحل.

وبلغت مستويات تساقط الأمطار في بعض جهات أستراليا، على غرار المناطق الحدودية عالية الكثافة السكانية بين ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، أكثر من 700 ملم في ظرف 48 ساعة.

وتأتي هذه الاضطرابات الجوية القوية، التي تدوم منذ 3 أيام، بعد أسابيع من الحرائق الضخمة التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الفلاحية عبر البلاد، متسببة في أضرار كبيرة في جزيرة فريزر السياحية، المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.