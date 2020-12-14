إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة "باى ناس" إطلاق منصة رقمية جديدة مصممة خصيصًا لتقديم خدمات مالية وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وذلك بعد قيامها بتصميم وتطوير منصة لتوفير أدوات إدارة الموارد البشرية والحلول المالية المرنة لأكبر شريحة من السكان الذين يعملون في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وكشفت "باى ناس" عن شراكتها مع شركة "فيزا" العالمية لإصدار أول بطاقة الرواتب ذات العلامات التجارية المشتركة في مصر، والتى تعد الأولى من نوعها لتمكين الشركات والصغيرة والمتوسطة من إلغاء الأجور النقدية وتمكين موظفيها من الأدوات المالية، حيث يتم إصدار بطاقة "Visa paynas" بالشراكة مع بنك مصر - أحد أكبر البنوك في إفريقيا، والذى لديه أكبر شبكة فروع في البلاد من خلال تحالف استراتيجي يغطي مصروتعليقًا على الشراكة مع "باي ناس paynas"،

وقالت ملاك البابا ، مدير عام شركة فيزا العالمية في مصر: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع (باى ناس)، الفائزة بمسابقة فيزا للمشاريع والشركات الناشئة FinTech في يونيو 2019 لحلولها المالية المبتكرة. لطالما التزمنا فى (فيزا) بتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمجتمعات، وتتماشى الشراكة مع (باى ناس) مع هدفنا لتطوير القطاع المالي في مصر والمنطقة ".

من جانبه ، قال عاكف المغربي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "يحرص بنك مصر على الشراكة مع الشركات الناشئة المبتكرة التي تعمل على تسريع رؤيتنا لتعزيز الشمول المالي، وتقديم الخدمات المالية الرئيسية التي يمكن أن تعزز إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر".

وأضاف أن "باي ناس" لاعب رئيسي في مشهد التكنولوجيا المالية في مصر، وتخطو خطوات كبيرة في سد الفجوة بين قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من رحلتهم نحو النجاح".وتعليقًا على الشراكة الجديدة".

وقال محمد منير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باى ناس": "تواجه الشركات الصغيرة تحديات أكبر على نطاق واسع فيما يتعلق بإدارة القوى العاملة ، إلى جانب إتاحة العروض المالية والمزايا الأخرى لموظفيها، ولقد صممنا حلاً شاملاً يحل هذه التحديات دفعة واحدة، وأقمنا الشراكات الإستراتيجية الصحيحة التي تضمن خدمة السوق المستهدفة بشكل فعال.