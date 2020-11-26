محافظ الشرقية: توزيع 93 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على مستحقيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تقرر بدءا من الأسبوع المقبل، توزيع 93 كارتا فيزا جديد، بواقع 23 "تكافل"، و70 "كرامة"، على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ممن لا يتقاضون معاشا ثابتا.

وأضاف المحافظ أن عملية التوزيع ستتم من خلال الإدارات الاجتماعية كافة على مستوى المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشددا على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وشدد "غراب" على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، إجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية، التي ستشهد توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

يذكر أنه عقب الانتهاء من توزيع 93 فيزا تكافل تكافل وكرامة على مستحقيها، سيصبح بذلك إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج بمحافظة الشرقية 160312 فردا، منهم 83865 "تكافل" و76447 "كرامة".

وكان محافظ الشرقية، يرافقه المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، تابع أعمال إنشاء وتطوير 15 مدرسة بمركز ومدينة أبو حماد، بتكلفة إجمالية بلغت 94 مليونا و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة، و4 إدارات تعليمية، لإضافة 2049 فصلا جديدا، بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة بقطاع التعليم، ‏من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.