محمد فراج ينشر صورة تجمعه بخطيبته: الحياة من غيرك مالهاش طعم

نشر الفنان محمد فراج صورة تجمعه بخطيبته الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "فراج"، قائلًا: "الحبيبة والصديقة، البنت والأخت، وساعات الأم.. يعنى بالبلدي كده أنتي الحياة.. من غيرك الحياة مالهاش طعم، وبيكي الحياة بتدب فيها الروح وتبقى حياة.. كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى حياة".

محمد فراج يغازل بسنت شوقي: "حتة مني.. يارب نتجوز قريب"

وقال الفنان محمد فراج، في وقت سابق إنه يتمنى أن يتزوج مخطوبته الفنانة بسنت شوقي قريبًا، موضحًا أنه يشعر بالسعادة بسبب مشاركته عضوًا في لجنة التحكيم بالدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي، لأول مرة في حياته.

وأضاف على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، "المشاركة في لجنة التحكيم لم تكن سهلة أبدًا، وأنا سعيد بأنني شاركت فيها لأول مرة بمهرجان القاهرة العريق وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وأشارت خطيبته بسنت شوقي، إلى أن فيلم "ليمبو" أعجبها كثيرًا، وأنها تشعر بالفخر ببطله أمير المصري: "مخرج الفيلم مش عربي، وكان فيه تفاصيل لازم يعملها، والمخرج ده عملها، وأفلام السنة دي كانت حلوة أوي".

وحول إذا ما حصل على مشورة خطيبته لاختيار الفيلم الأفضل، قال فراج: "فكرة إني آخد رأي حد عمومًا مش واردة، اتكلمت معها في بعض الأفلام، ومكنتش بشوفها كتير، ولما كنت بخلص شغل ببقى تعبان جدًا، لكن عمومًا رأيها مختلف جدًا وعلى جنب، وغير إنها حتة مني فهي بتفهم ورأيها بيبقى مفيد جدًا في كل حاجة ويا رب نتجوز قريب".

وتوقعت بسنت شوقي، أن يفوز جاجارين بجائزة أفضل فيلم، وأن يحصل فيلم ليمبو على الجائزة الخاصة بالجمهور: "تابعت فيلم حظر تجوال، أنا بحبها، وبتخش قلبي كل ما بشوفها".