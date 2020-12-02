محمد فراج: سعيد باختياري في لجنة تحكيم مسابقة أفلام أسبوع النقاد

أعرب الفنان محمد فراج، عن سعاته البالغة بحضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، واختياره ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفلام أسبوع النقاد، كما أعرب عن فرحته البالغة باختياره أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الممر".

وأضاف فراج، خلال لقائه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "فخور جدا بمشاركتي في العمل قبل الحصول على الجائزة، بل أكثر من الجائزة، فخر لي إني أكون واحد من كتيبه العمل، تجربة يشرف بها أي ممثل تواجد فيها".

وتابع: "شوفوا الفيلم كان بيتكلم عن إيه وبيجسد مين وفي فترة إيه بالضبط، الأعمال الوطنية وحشتني بشدة، ومصر بها مخزون من الأعمال الحربية منذ أيام الفراعنة، من المستحيل مايبقاش عندنا أفلام توثق هذه البطولات".

وافتتحت في السابعة مساء اليوم، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.