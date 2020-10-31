محمد فراج وخطيبته يكشفان حقيقة خلافهما بالجونة: والله ما فيه حاجة

أجرى برنامج "et بالعربي" حوارًا مع الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، وذلك على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، للتعليق على مقطع الفيديو الذي تم تداوله على هامش المهرجان الذي انتهت فعالياته أمس، حيث تظهر "شوقي" في الفيديو وهي منفعلة، ما جعل البعض يُشير إلى خلاف حدث بينهما.

وقالت بسنت شوقي: "والله ما كان فيه حاجة، النور كان هيضلم وكنا مستعجلين وداخلين آخر ناس، والمفروض يبقى في حد بيساعدني في إني أشيل الموبايل والباور بانك وحاجات كتيرة أوي، فمش عارفة أحط الحاجات دي فين، فروحت رميت الموبايل، فالناس عملوا سيناريو وحوار".

وعقب فراج باستنكار: "ليه وليه بقى يا أخويا؟!".

وكان الفنان محمد فراج، قد قال إن تصوير فيلمه "الصندوق الأسود"، انتهى منذ شهر ديسمبر الماضي، ولكن عرضه تأجل بسبب فيروس كورونا، ولكن الشركة المنتجة قررت طرحه يوم 28 أكتوبر.

وأضاف "فراج"، في مقابلة مع قناة "ON" الفضائية، على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضي، أن الفيلم به جريمة وحركة "أكشن" وغموض، لافتا إلى أنه بطولة منى زكي، ومصطفى خاطر.

وعن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، قال إنه حتى الآن، لا يعرف ما هو دوره، وكل ما حدث أنه تواصل مع المخرج بيتر ميمي، وتحدثا عن وجوده في العمل.

أما الفنانة بسنت شوقي، خطيبة محمد فراج، فأشارت إلى أن مكان إقامة المهرجان هذا العام جديد، والحضور حريصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن الطريق أمامها ما زال طويلًا في الفن، وما زالت تبدأ، وهي تحب الكوميدي، وتريد المشاركة في العديد من الأعمال الكوميدية.