بعد افتتاحه.. معلومات عن مركز علاج الإدمان المجاني بالفيوم

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز علاج إدمان بمحافظة الفيوم بالتعاون مع جامعة الفيوم.

وتعرض "الوطن" أبرز المعلومات حول مركز علاج الإدمان بالفيوم كالتالى:

- أول مركز حكومي بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان، وفقا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد.

- تم تجهيز المركز وفقاً لمعايير الجودة في مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم.

- يضم 31 سريرا بالحجز الداخلي "9 أسرَّة لسحب المخدر، و22 سريرا للتأهيل".

- يشمل غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي "علاج جمعي "وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم ، وبلياردو ، وتنس طاولة ".

- توجد عيادتان خارجتين، ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 4000 مريض إدمان سنوياً من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

- تبلغ نسبة التعاطي بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% في الفئة العمرية من 12 إلي 60 سنة .

- الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجي من أبناء محافظة الفيوم خلال الفترة من "1 يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالي".

- المركز يمثل حلقة مهمة في سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلى 5 مستشفيات وهي "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة ، مركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، مركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، مركز الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، بالإضافة إلى مركز جامعة الفيوم".

- التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لافتتاح فرع جديد للخط الساخن بالتنسيق مع كلية طب جامعة جنوب الوادي لخدمة أبناء محافظة قنا، وهي من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.