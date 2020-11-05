صندوق مكافحة الإدمان: نسبة تعاطى المخدرات بين طلبة الثانوية العامة 7%

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن نسب تعاطى طلاب المدارس الثانوية العامة 7٪، بينما تصل نسبة التعاطى بين طلاب الثانوى الفنى ,8,5٪،وفقا لإحصائيات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

ولفت إلى أن مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، استقبل طلاب جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسى الجديد، لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدر، والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وشرح آليات عمل الخط الساخن " 16023".

وشرح فريق الصندوق لطلاب الجامعة، طرق التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة مخدر "الفودو والأستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" من خلال متخصصين لدى الصندوق‪.‬

وأطلق الصندوق أيضا مبادرات لتوعية الفتيات بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وارتباطها بالآثار السلبية على كل نواحي الجسم من الشعر والعيون والبشرة، وتوزيع مطبوعات على الطالبات عن كيفية الوقاية وطرق العلاج، كما أن اكثر المواد تعاطيا الحشيش البانجو والترامادول والاستروكس بالترتيب.

ووجهت وزارة التضامن بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات في إطار حرص الوزارة على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة، لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن بيت التطوع هو مقر لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات، كما وجهت بالتوسع في إنشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعة حلوان ثم سوهاج خلال الأيام المقبلة.