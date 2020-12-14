 تعرف على نتيجة القبول في كلية الشرطة لعام 2020/2021

أكد مصدر أمني، أمس، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سيعتمد نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020/2021، من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وطلاب الحقوق خلال الساعات المقبلة.

وتستعد وزارة الداخلية لإعلان نتيجة القبول في كلية الشرطة لعام 2020/2021 فور اعتمادها من قبل الوزير.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه لقرائها من خدمات، طريقة التعرف على نتيجة القبول في كلية الشرطة لعام 2020/2021، من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية.

طريقة التعرف على نتيجة القبول في كلية الشرطة لعام 2020/2021

ـ الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

ـ الضغط على الاستعلام عن نتائج الاختبارات ومواعيدها من هنا.

ـ تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب المتقدم.

ـ كتابة رقم الملف الذي تسلمه الطالب عند التقديم.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح في شهر يوليو الماضي، وتقدم أكثر من 50 ألف طالب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

وكانت الإكاديمية نوهت إلى أنه لن يسمح بدخول الطالب من البوابة إلى مقار لجان قبول الطلبات فى الحالات التالية:-

ـ عدم ارتداء الكمامة (كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية لفيروس كورونا المستجد).

ـ من يتبين وجود ارتفاع فى درجة حرارته .

ـ من لم يحضر المطهرات اليدوية الشخصية.

ـ مشددة على أنه ممنوع إصطحاب التليفون المحمول أو الآلات الحادة والمواد القابلة للإشتعال وكاميرات التصوير والحواسب الآلية (لاب توب) والحقائب بكافة أنواعها.

ـ كما يجب على الطالب حين حضوره لأداء الإختبارات التالية لإختبار القدرات، إحضار صورة ضوئية من صفحة الإختبارات الخاصة به تُفيد بموعد الإختبار التالى للسماح له بالدخول من البوابة.