أكاديمية الشرطة تدرب موظفي الحكومة على التعامل مع مخططات إسقاط الدولة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة"، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضورعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقشت الورشة التدريبية على مدار أيام انعقادها عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي.

واستهدفت المناقشات خلال ورشة العمل، إبراز نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والنهوض بالوعي لدى المواطنين.

وفي ختام الفعاليات، أجرى المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية.