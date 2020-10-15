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عاجل.. أكاديمية الشرطة تقدم للرئيس 9 خريجين من أبناء الشهداء

كتب:

نرمين عفيفي
11:39 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
ابناء الشهداء من طلاب كلية الشرطة

ابناء الشهداء من طلاب كلية الشرطة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

وقدّمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن، مع عزف سلام الشهيد، و9 من طلاب الخريجين أبناء الشهداء، من أصل 29 طالبا بالأكاديمية من أبناء وأشقاء الشهداء.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.

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