"الغذاء والدواء": دمج عقاري باريسيتينيب وريمديسفير يسرع الشفاء من كورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا باستخدام طارئ (EUA) لعقار باريسيتينيب "مضاد للالتهابات"، بالاشتراك مع عقار ريمدسيفير، لعلاج فيروس كورونا للحالات المشتبة بها أو المؤكدة من البالغين في المستشفى، والأطفال من سن عامين أو أكبر ممن هم بحاجة للأكسجين أو التنفس الصناعي.

وقالت هيئة الغذاء، في بيان لها، إن التجربة السريرية لمرضى فيروس كورونا، المقيمين في المستشفى، التي ضمت "باريسيتينيب وريمدسيفير معا"، كشفت أن مزيج الدوائين يسرع من وقت الشفاء، لافتة إلى أن العقار الأول يمنع نشاط واحد أو أكثر من الإنزيمات التي تؤدي في النهاية إلى الالتهاب، وهو أقراص تتناول عن طريق الفم مصرح به لعلاج التهاب المفاصل، ولم يكن مصرح به كعلاج مستقل لكورونا.

وقامت التجربة على حالات فيروس كورونا المتوسطة وشديدة الخطورة؛ فتلقى 515 مريضا "باريسيتينيب"، بالإضافة إلى "ريمدسيفير"، وتلقى 518 من المرضى الأخير فقط، وكان متوسط وقت الشفاء من الفيروس 7 أيام في المجموعة التي تلقت الاثنين معا.

أما عن المجموعة الثانية فوفقا لنتائج التجربة، فإنها ظلت 8 أيام للمجموعة التي تلقت ريمدسيفير فقط، واحتمالات التحسن السريري في خلال 15 يوما كان أعلي في مجموعة باريسيتينيب وريمدسيفير معا، مقابل مجموعة الأخير فقط.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ضمت عقار الريدسفير لبروتوكول العلاج الجديد لمصابي فيروس كورونا في نسخته الرابعة؛ لما له من نتائج إيجابية على المرضي في المستشفيات، على الحالات المتوسطة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة دائما تسعى إلى تجارب الأدوية كافة، للخروج بافضل بروتوكول علاجي يعمل على تسريع مدة الشفاء، مشيرا إلى ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا إلى 87%، وأن بروتوكول العلاج الجديد من أفضل البروتكولات العلاجية على مستوى العالم.