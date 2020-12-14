"التضامن": إضافة مستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى منظومة التأمين الصحي

عقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك، مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، ومي فريد، معاون وزير المالية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من المسؤولين بالهيئة.

تنقية قواعد بيانات غير القادرين

واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين، وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.

إرسال بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" لتغطيتها بالتأمين الصحي

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أنّ الربط الشبكي يهدف لإرسال بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الوزارة تضع معايير لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية، بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.

وأشارت القباج إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل، الذي يسهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.

إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط للتأمين الصحي

وأضافت وزارة التضامن في بيان عنها قبل قليل، أنّ الاجتماع تطرق إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بإضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط، وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.