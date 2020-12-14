أعيدي لنا معاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن

أنا شاب متزوج ولدي ثلاثة أبناء، أعمل باليومية، بأجرة لا تتجاوز 50 يومياً، وأسكن شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد أدفع لها كل شهر 600 جنيهاً، بالإضافة إلى 400 جنيهاً أدفعهم لفواتير الكهرباء والغاز ومياه الشرب، وأعيش وأسرتي حياة صعبة في ظل تسديد مبلغ لأحد القروض سبق وأن حصلت عليه، ثم تعثرت في السداد، ونظراً لظروفنا الصعبة كانت زوجتي تحصل على معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن، ثم فوجئنا بالوزارة تقوم بإيقاف الفيزا التي تقبض بها زوجتي المعاش، دون أي سبب واضح، نناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بحث حالتنا مرة اخرى وإعادة تشغيل الفيزا التي كانت لزوجتي.

محمد ربيع جودة