ملك البحرين خلال اتصال مع رئيس إسرائيل: ندعم السلام في دول المنطقة

تلقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، حيث أكد حرص البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، اليوم.

ورحب ملك البحرين، الخميس الماضي، باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء المغربية، وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، باعتبار هذا الإجراء خطوة تاريخية مهمة، تعزز السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشاد "بن عيسى"، بما أعلنه العاهل المغربي محمد السادس، من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأشاد العاهل البحريني بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأعلن "ترامب"، الخميس الماضي، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

والمغرب رابع دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.