مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انفجار جنوب طهران

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون في انفجار، عقبه حريق في مدينة سلفجكان الصناعية بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مدير دائرة إدارة الأزمات في مدينة قم محسن أروجي "إن الإنفجار أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، وأنه تم إخماد النيران"، مضيفًا أن الظروف عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية".

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "قوات من الطوارئ ورجال الإنقاذ ومروحية تشارك في عمليات لإطفاء"، مشيرا إلى نقل 5 أشخاص إلى المشافي للعلاج.