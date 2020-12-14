العراق يعلن عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك

أعلن وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، عودة الرحلات الجوية إلى ألمانيا والدنمارك غدا الثلاثاء، فيما رجح تسلم العراق طائرتين جديدتين من شركة إيرباص خلال عام 2021، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الشبلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "من المحتمل أن تبدأ الرحلات الجوية في 15 من الشهر الحالي، إلى الدنمارك وألمانيا، وتحديدا إلى كوبنهاجن وفرانكفورت وبرلين".

وأوضح الشبلي، أن "الأسطول العراقي لا بئس به، حيث يتكون من 31 طائرة، مشيرا إلى أن هناك عقدا مبرما مع شركة إيرباص، ومن المؤمل أن يستلم العراق طائرتين جديدتين خلال العام المقبل".

وأضاف المسؤول العراقي، أن الرحلات الجوية إلى أوروبا بدأت منذ عام 2015 وتوقفت في العام الماضي، موضحًا أن الوزارة أبرمت أيضًا عقدًا مع إحدى الشركات الأوروبية لاستئجار طائرة وتم استحصال الموافقات اللازمة بذلك.