العراق.. استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 6 يونيو المقبل

أعلنت السلطات العراقية، أمس السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان: "لغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الإصابة، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم".

وأوضح المدير العام للسبطة، دريد يحيى جاسم، أن "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد".

وأضاف جاسم، أن الاستثناءات من ذلك تشمل "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".