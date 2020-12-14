كورونا خارج السيطرة في ألمانيا.. وأمريكا تبدأ حملة تطعيم بـ"فايزر"

تواصل إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها عالمياً، حيث تجاوز الإجمالي حاجز الـ72 مليون إصابة، وما زالت تعاني أوروبا من تبعات الموجة الثانية للفيروس التاجي، من بينها ألمانيا التي قررت تشديد الإجراءات والقيود لمواجهة الفيروس، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية بشكل غير مسبوق في البلاد.

وقالت ألمانيا إن الوضع خرج عن السيطرة في ما يتعلق بالفيروس التاجي، مما دفع الحكومة إلى إعادة تشديد القيود، تزامناً مع فترة الأعياد واحتفالات رأس السنة، في محاولة للسيطرة على تفشي "كوفيد -19"، وقررت المستشارة أنجيلا ميركل إغلاق المتاجر غير الضرورية، بالإضافة إلى المدارس والحضانات بداية من 16 ديسمبر الجاري وحتى 10 يناير المقبل، بخلاف إجراءات حظر الكحول وإلغاء عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وفقاً لما نشرته شبكة "يورونيوز".

ومع اقتراب موسم الأعياد بدأت الدول الأوروبية تشديد الإجراءات في ما يتعلق بالتجمعات، لتفادي زيادة الإصابات، خاصة أن أوروبا هى المنطقة التي سجلت أكبر عدد إصابات جديدة هذا الأسبوع بمعدل 236 ألف إصابة في اليوم، وفقاً لما نشره موقع "فرانس 24".

وتبدأ الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، حملة تطعيم واسعة النطاق بلقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، الأولوية فيها للقطاع الطبي، وكبار السن، وتخطط الحكومة لتوزيع أول 2.9 مليون جرعة في 64 ولاية ومقاطعة ومدينة رئيسية، بالإضافة إلى خمس ولايات اتحادية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط حتى الآن لتلقي التطعيم ضد كورونا المستجد "كوفيد -19"، متابعاً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "يجب على الأشخاص العاملين في البيت الأبيض الحصول على اللقاح في وقت لاحق، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لذلك، لقد طلبت إدخال هذا التعديل، أنا لا أخطط لتلقي اللقاح، لكنني أنتظر بفارغ الصبر الفرصة لأخذه في الوقت المناسب".