مستشار الرئيس: لن نعطي مواطناً لقاح كورونا إلا بعد التأكد من فاعليته

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر لن تعطي أي مواطن لقاحاً لفيروس كورونا المستجد إلا بعد التأكد من مدى فاعليته وسلامته.

وأضاف "تاج الدين" لـ"الوطن"، أن اللقاح تمت تجربته في عدد من الدول، وهو في طور المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومصر من الدول التي شاركت في التجارب من خلال 3 آلاف بحث.

وعن الزيادة التي تشهدها مصر يومياً بإصابات فيروس كورونا، أوضح أن مصر تشهد ارتفاعاً في عدد مصابي الفيروس منذ ما يقرب من 4 أسابيع، وهي زيادة متوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، ولاحظت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تراخي بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وإقامة الحفلات والتجمعات في مناطق مزدحمة.

وتابع "تاج الدين" أن أعراض فيروس كورونا في الموجة الأولى هي نفس أعراض الفيروس في الموجة الثانية، مؤكداً أن مهاجمة الفيروس للجهاز الهضمي أو العصبي مستمرة من الموجة الأولى وليست جديدة.

وأكد أن البروتوكول المستحدث لمصابي فيروس كورونا تتصمن أدوية تعالج الأعراض، وتم حذف بعض الأدوية، وإضافة أخرى لما لها من نتائج إيجابية على المرضى داخل مستشفيات العزل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و6920 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصّصت الوزارة عدداً من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.