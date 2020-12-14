الخارجية الأمريكية: صفحة جديدة من التعاون المثمر بين واشنطن والخرطوم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا اليوم، بمناسبة إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، أشادت فيه بجهود الحكومة المدنية الانتقالية، لإنجاز هذا التحول الكبير، ووفائها لشعار حرية سلام وعدالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن هذا الإجراء سيفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت وكالة "سونا"، نص البيان الذي جاء فيه: "تم اليوم إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب رسميًا، وهذا يمثل تغييراً جوهرياً في علاقتنا الثنائية نحو تعاون ودعم أكبر لعملية التحول الديمقراطي التاريخي في السودان. تحقق هذا الإنجاز بفضل جهود الحكومة الانتقالية المدنية في السودان لرسم مسار جديد ومغاير بعيدًا عن إرث نظام البشير، لتلبية المعايير القانونية والسياسية لرفع السودان من قائمة الإرهاب على وجه الخصوص.

وأضاف البيان: "نشيد بتمسك الشعب السوداني بمبادي حرية سلام وعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون على شجاعتهم في الوفاء لتطلعات المواطنين الذين يخدمونهم".