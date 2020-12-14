"المهندسين" تبحث استغلال أصول النقابة واكتتاب عام لمشروع المستشفى

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، اليوم الإثنين، اجتماعا مشتركا مع المكتب الفني، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لاستعراض ما توصلت إليه مجموعات العمل، التي شكلها المكتب الفني بالنقابة، برئاسة الأستاذ الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، لدراسة الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول ومشروعات النقابة.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المهندس هاني ضاحي نتائج لقائه ووفد النقابة مع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، منذ أيام لإصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني.

ولفت ضاحي، بحسب بيان عن النقابة، إلى أن اللقاء جاء بناء على دعوة من وزير الاسكان، مشيدا بروح الوفاق والتعاون التى سادت الاجتماع، موضحا أن الاجتماع ناقش الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك في إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط العمران.

وقدم ضاحى الشكر لأعضاء المكتب الفني على ما يبذلونه من مجهودات كبيرة وواضحة في دراسة الاستثمار الأمثل لأصول ومشروعات النقابة من خلال تواجدهم في مواقع تلك المشروعات، وهو ما أشعره بأن النقابة لها دعائم كبيرة تعتمد عليها.

من جانبه، أوضح الدكتور حماد عبدالله حماد، أن المكتب الفني يعمل بكل جهد في أكثر من ملف للخروج بتوصيات ورفعها لهيئة مكتب النقابة، منها مصنع كفر ربيع ومصنع المكرونة ومشروع مستشفى المهندسين ومشروع ارض سيتى ستارز، بهدف الاستغلال الأمثل لتلك الأصول حتى تدر عائد على النقابة.

واختتم الاجتماع مناقشاته، باستعراض الدكتور حماد عبدالله حماد، لمشروع مستشفى المهندسين، مشيرا إلى أن لجنة المستشفى، برئاسة الدكتور مهندس شريف حماد، أوصت بتواصله مع الدكتور هاني سري الدين، للوقوف على الإجراءات اللازمة والمدد الزمنية لإنشاء الشركة المساهمة لمشروع المستشفى، وإجراء الاكتتاب العام لجموع المهندسين وموظفي النقابة، وكذا طلب عرض المستثمرين مما يترتب عليه إعادة صياغة الجدول الزمني.

وأضاف حماد، أن اللجنة أوصت أيضا بضرورة سرعة التعاقد مع PWC وكذلك البدء في إنشاء شركة المساهمة الخاصة بالمشروع.

حضر الاجتماع المهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والدكتور مهندس شبل ضحا، رئيس نقابة المنوفية ومقرر لجنة مزاولة المهنة، والمهندس حسن عبدالعليم، رئيس نقابة السويس، والمهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة القاهرة.

كما حضر من أعضاء المكتب الفني للنقابة الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور مهندس حكيم عفيفي، والدكتور رؤوف درويش، والمهندس سيف أبوالنجا، رئيس الاتحاد الدولي للمعماريين الأسبق، والمهندس شريف هداره، وزير البترول الأسبق.