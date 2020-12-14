عمر كمال يعلن عن دويتو غنائي يجمعه بـ أحمد شيبة

أعلن مغنى المهرجانات، عمر كمال، عن "دويتو غنائي" يجمعه قريبا بالمطرب الشعبي، أحمد شيبه.

ونشر "عمر" عبر موقع الصور "إنستجرام"، صورة تجمعه بشيبة، وعلق قائلا "عمر كمال وأحمد شيبه.. كلها أيام وهتسمعوا أقوى دويتو إن شاء الله".

واحتفل كمال منذ أيام بتصدر 4 من أعماله الغنائية، قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

وكتب كمال، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات"، متابعًا: "إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة.. إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لكل الوطن العربي وعدينا الوطن العربي.. والشارع والناس تعرفنا كويس وتعرف نجاحنا".

وأحيا عمرو كمال، مؤخرا سلسلة من الحفلات الناجحة في عدد من البلاد العربية بلبنان وتونس ودبي والعراق، وأخيرا الإمارات.

وأعلن "كمال"، أثناء تواجده في العراق، عن الانتهاء من تسجيل أول أغنية عراقية "غالي غالي"، مع النجم العراقي نور الزين.

وكتب "كمال" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتهينا من تسجيل وتصوير كليب أغنية "غالي غالي"، مبسوط أني أول مرة أغني باللهجة العراقية، هتسمعوا حاجة حلوة مع النجم نور الزين".

وكان عمر كمال، أعلن منذ أيام تعاونه مع النجم العراقي في 3 أغانٍ عراقية، من إنتاج العراقي صلاح دخو.

ونشر "كمال" عبر "إنستجرام" منذ أيام فيديو له أثناء حفله الأول في العراق، وهو يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" والتزم الجمهور بارتداء الكمامات خلال الحفل، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مرددين الأغنية معه.