عمر كمال ينتهي من تسجيل أول أغنية باللهجة العراقية: هتسمعوا حاجة حلوة

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، الانتهاء من تسجيل أول أغنية عراقية "غالي غالي "مع النجم العراقي نور الزين.

وكتب "كمال" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتهينا من تسجيل وتصوير كليب أغنية "غالى غالى"، مبسوط أنى أول مرة أغنى باللهجة العراقية هتسمعوا حاجة حلوة مع النجم نور الزين.

وكان عمر أعلن منذ أيام تعاونه مع النجم العراقي في 3 أغان عراقية من إنتاج العراقي صلاح دخو.

ونشر "كمال" عبر إنستجرام منذ أيام فيديو له اثناء حفله الأول في العراق، وهو يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران "

والتزم الجمهور بارتداء الكمامات خلال الحفل، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مرددين أغنيه "بنت الجيران"

وفي وقت سابق، نشر "كمال" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة تجمعه بحمو بيكا، في أثناء تسجيل أغنية، وعلّق عليها قائلا: بكرة انتي معلمة الساعة 5 على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وأعلن عمر كمال، عبر "انستجرام"، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور.

وكتب "كمال": "استجابة ليكم هنزل أغنية انتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط تواجد الراقصة البرازيلية.

وقالت لورديانا، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأن هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. ماعنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".