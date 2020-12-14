شيحة: انتخابات النواب الأخيرة هي الأولى في تاريخنا التي لم تشهد أي عنف

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن نجاح مصر في تنظيم انتخابات مجلس النواب، يؤكد توفر إرادة سياسية لدى الدولة المصرية، للانتهاء من الاستحقاقات السياسية رغم جائحة كورونا، وأغلبنا راهن على صعوبة استمرار الحياة السياسية في ظل أزمة كورونا، موضحًا أنه شخصيا كان يرى أن هناك مشاكل وصعوبات في إجراء انتخابات في ظل كورونا والعمليات الإرهابية التي تستهدف مصر وغيرها من الأزمات، ومع ذلك أثبتت مصر أنها قادرة على إجراء الانتخابات رغم كل تلك الأزمات.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنظمات الدولية التي ساهمت في عملية المتابعة والرقابة في الانتخابات على توافر بنية كاملة لدى الدولة المصرية لإجراء الانتخابات، لأنه في نفس الوقت الذي تم إجراء الانتخابات، كانت هناك عمليات بناء في قطاعات ومجالات أخرى كانت محط اهتمام كبير من المنظمات.

وتابع أن المميز من الانتخابات، أنها أول انتخابات في تاريخ مصر التي لم يحدث فيها أعمال عنف، وهذا أمر كانت مصر اعتادت عليه منذ أول انتخابات أُقيمت، ولكن هذه الانتخابات خلت من أي أعمال عنف، وهو ما يدل على تواجد القوات المسلحة والشرطة بشكل قوي، ووعي المصريين القوي بأهمية الانتخابات، وخوفهم على بلدهم، وحرصهم على استكمال العملية الانتخابية.

وأردف أن ظهور الأحزاب من جديد، كان أحد المشاهد المميزة في انتخابات مجلس النواب، حيث لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري توجد أحزاب عديدة في مجلس النواب لم يراها المواطنون في الفترة الماضية، ونفس الأمر بالنسبة للمرأة، "على أقل تقدير فيه 150 مرأة في النواب، وهي فرصة عظيمة".