تويوتا تعلن القائمة السعرية لفئات "كورولا" 2021.. بزيادة 10 آلاف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية "تويوتا" عن القائمة السعرية لفئات طراز "تويوتا كرولا" الجديد 2021، الرسمية داخل السوق المصري، والتي ارتفعت أسعارها بزيادة بدأت من 5 إلى 10 آلاف جنيه على الفئات مختلفة التجهيزات للسيارة.

وحسب القائمة السعرية المطروحة، جاء سعر (Active MT) بـ 295 ألف جنيه، وسعر (Active) بـ 320 ألف جنيه، وسعر (Active Plus+) بـ 323.500 جنيه، و(Comfort) بـ 355 ألف جنيه، وسعر (Comfort Plus+) بـ 358.600 جنيه، وسعر (Smart) بـ 385 ألف جنيه.

فيما جاء سعر سيارة "تويوتا كورولا هايبرد"، موديل 2021 الجديد بسعر 567 ألف جنيه، (Comfort)، و616 ألف جنيه لـ (Smart).

تأتي سيارة "تويوتا كورولا" في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتتوافر بمحرك يعمل بنظام "VVT-I"، مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.

كما تتمتع بطابع رياضي وجنوط رياضية قياس 17 بوصة، وعدة وسائل للأمان منها (وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS).

وتتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة 100كم/س، خلال 10.8 ثانية، فيما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود لقطع مسافة 100كم 6.8 لتر .

وتتوافر سيارة "تويوتا كرورلا هايبرد" بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر، بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.