تويوتا تطلق كورولا 2021 بإصدار مميز

أعلنت شركة تويوتا السيبانية عن إطلاق الطراز الجديد من كورولا 2021، بإصدار جديد Apex Edition.

يعمل الإصدار Apex Edition محرك يقدرة أكبر بتوليد 169 حصانًا سعة 2.0 لتر.

ستقدم تويوتا 6000 نسخة من Corolla Apex لعام 2021 ، ومعظمها مجهز بنظام ناقل سرعة CVT مزود بـ10 سرعات ، ووضع رياضي.

وستحتوي Corolla SE Apex Edition على تنجيد ممتاز من القماش، بينما يحتوي XSE Apex Edition على تنجيد من قماش SofTex.

كما سيحتوي XSE Apex Edition أيضًا على مقاعد أمامية مدفأة، بما في ذلك مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات مع دعم أسفل الظهر الكهربائي.