العرابي: العرب مدوا أيديهم أكثر من مرة لإسرائيل بالسلام لكن سجلها سيئ

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل سجلها سيئ ومعروف، والعرب مدوا أياديهم أكثر من مرة بالسلام، ولكن ما زال السجل سيئا، موضحًا أن الدولة العبرية لا يمكن أن تكون في سياق أمن عربي مشترك أو منظومة أمن قومي عربي، وذلك بناء على تواجده للعمل هناك لمدة 4 سنوات.

وأضاف "العرابي"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الإسرائيليين يتعاملون مع العرب على اعتبار عدم وجود قضية فلسطينية من الأساس فهم يمتلكون قناعة بوجود حد نهائي لطموح الفلسطينيين وسيستمر التعنت الإسرائيلي وبناء المستوطنات.

وأشار إلى أن علاقة قطر وتركيا مع إسرائيل أكبر وأقوى من التطبيع، وهناك خصوصية في العلاقة بينهما، وعند سؤاله عن محاولات حل الأزمة الخليجية، ذكر أنه قد يكون هناك قدر من التهدئة السياسية على المستوى الإعلامي، ولكن حتى الآن الدوحة تنسق مع تركيا وجماعة الإخوان، فضلا عن فتح الباب مع إيران ودعم حزب الله.

من ناحية أخرى، ذكر وزير الخارجية الأسبق أن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن لن تكون نسخة متطابقة من إدارة أوباما، رغم تأثره به، فبايدن ستكون لديه قدرة على إعادة الانسجام مع حلف الناتو وأوروبا، بينما ستكون علاقة واشنطن بروسيا فاترة في عهده.