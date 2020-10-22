العرابي: علاقات مصر واليونان وقبرص طويلة وستستمر في مجالات عديدة

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن التعاون بين مصر وقبرص واليونان، يعتمد على المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، حيث أن العلاقة بين الثلاث دول لها جذور طويلة ممتدة، وستكون هناك الكثير من البوادر بمجالات عدة، ستتوسع فيها الدول الثلاث.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية "CBC"، أن هناك تقارب ذهني وفكري، بين مصر واليونان وقبرص، وهو تجمع سيستمر لفترة طويلة، وله الكثير من المنافع التي ستعود على كل الدول.

وأوضح أن الاجتماع انتقل إلى محددات الاستراتيجية التي تخص الدول الثلاث، وتحكم الأوضاع في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة، وهو أمر بالغ الأهمية، حيث أن هناك تدرج في المستوى الاستراتيجي بين الدول، وحاليا باتت أكثر ظهورا وحسما.

وأكد أن مصر لديها بوصلة واضحة فى التعامل مع الأزمات الإقليمية، ولم تأخذ بالاهتمام الكافي من قبل الاتحاد الأوروبي، ويدفع الأخير ثمن تأخر الوقوف أمام دولة تركيا في مشروعها التوسعي، مشيرا إلى أن القمة عكست تقارب الرؤى المصرية والقبرصية اليونانية في مختلف القضايا، والوقوف أمام الإرهاب والدول الراعية له، لإيقاف تدخل بعض الدول في الشئون السورية والليبية.