محمد العرابي: ترامب لم يقدم الكثير لمصر والمنطقة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام، شهدت استثناءات كثيرة منذ بدايتها، وحتى التداعيات بعد إعلان النتيجة، موضحًا أن الانتخابات الأمريكية لم تشهد تمسك أحد المرشحين بالمقعد الرئاسي مثلما فعل ترامب، ولفت، إلى أن ترامب لم يقدم الكثير للمنطقة أو لمصر.

وأضاف خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "أخر الأسبوع"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن الانتخابات الرئاسية هذا العام شهدت ملامح خاصة: "الإعلام الأمريكي كان ضد ترامب في عز مجده وسلطته، كما شهدت الانتخابات أزمة كورونا لأول مرة في تاريخها وهما ما أضعفا موقف ترامب".

وتابع: "إذا دخلنا في دوامة الإجراءات القضائية والمحاكم في الولايات ثم المحكمة الفيدرالية في واشنطن أعتقد أننا سنعيش عدة شهور فيها شد وجذب، والانتخابات سيتم حسمها قضائيًا في صالح جو بايدن ولا أعتقد ان منظومة العدالة ستسمح أن تنجر الدولة كلها في مثل هذا النزاع وسيحسم بشكل عاجل ونهائي لصالح المرشح الديموقراطي".

وأردف، أن العنصرية تجسدت في هذه الانتخابات بشكل واضح بما يهدد تماسك المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كان ترامب يستقطب العنصر الأبيض بينما استقطب بايدن العناصر الأخرى في المجتمع الأمريكي إذ كانت تمثل ثقلًا سياسيًا كبيرًا جدًا.

ولفت، إلى أن ترامب لم يقدم الكثير للمنطقة أو لمصر، حيث ألحق ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، كما حصل على أموال طائلة من دول الخليج في صفقات السلاح وفي نفس الوقت لم يحقق شيئًا مفيدًا لها، كما أن سياسته تجاه إيران وتركيا لم تكن مفيدة للمنطقة، بل أنه أعطى تركيا بعض التأييد في التدخل بشمال سوريا ثم ليبيا.