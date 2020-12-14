مدرس مصري يعيد 3 آلاف دينار لصاحبهم الكويتي: "حطيت نفسي مكانه"

استعرضت الإعلامية لبنى عسل، خبرًا عن مدرس مصري أمين مغترب في دولة الكويت، وجد حقيبة بها أكثر من 3 آلاف دينار كويتي، خلال تواجده في عمله، وأصر على إعادتهم لصاحبهم من خلال طرح مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن من خلاله أنه وجد حقيبة بها المبلغ.

وقالت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن: "3 آلاف دينار كويتي ده مبلغ وقدره لو حسبناها بالمصري، وأي حد مكانه بالتأكيد كان ممكن يفكر ياخدهم، إلا أنه أصر على أنه يلاقي الشخص ده، ويديله الفلوس، من خلال فيديو صوره وطرحه على السوشيال ميديا، وبالفعل وصل لصاحب الفلوس".

ومن جانبه روى تامر محروس حبيب، المدرس الذي وجد حقيبة المال كواليس ما حدث قائلا إن المدرسة التي يعمل بها متواجدة جانب سفارة مصر بالكويت، وأثناء ذهابه للسفارة لإنهاء بعض الأوراق، وجد حقيبة بها أكثر من 3 آلاف دينار كويتي بعدما تفقدها، ومن ثم ذهب للسفارة، وأخبر المواطنين بأنه وجد حقيبة بها أموال ولم يستجب أحد معه، وحينما أعلن عن أن المبلغ يفوق الثلاث آلاف دينار، بدأ البعض يعطيه نصائح من أجل وصول لصاحب الأموال، وترك بياناته في السفارة من أجل الوصول لصاحب المال.

وأضاف "حبيب"، أنه وضع نفسه مكان الشخص الذي فقد هذا المبلغ ولذلك أصر على إعادته، وظل متواجدا في السفارة فترة من الزمن متمنيًا أن يصل إلى صاحب المال، ولكن لم يجد أي شئ، ومن ثم قام بعمل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاجئ بأن مقطع الفيديو انتشر بشكل كبير، ومن ثم نجح في الوصول إلى صاحب المال.

وتابع: "صاحب المال طلع مندوب إيجارات، بيحصل الإيجارات من بعض العقارات، والفلوس مش بتاعته، وكان هيتأذي كتير لو الفلوس ضاعت منه وكان هيروح في داهية وممكن يتسجن، والراجل مش مصدق نفسه أن لقى الفلوس، وقعد يشكرني كتير والحمد لله أن ربنا نجاه من الأزمة دي".