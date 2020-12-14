مجدي بدران: ما فعله كورونا في أوروبا وأمريكا درس تحذيري لمصر

أكد الدكتور مجدي بدر، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ما يحدث في أمريكا وأوربا الآن، من تفشي فيروس كورنا المستجد، بأعداد ضخمة من الإصابات والوفيات، درس لمصر وللشعب المصري، حتى لا يحدث فيها ما حدث هناك.

وأوضح أن مصر، عانت من الموجة الأولى لتفشي الفيروس بها، لكنها استطاعت السيطرة على الأمر، والخوف من الموجة الثانية التي ما زالت على استحياء، لكن يجب مواجهتها بالتكاتف والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى نجهض الموجة الثانية، ونقضي على الفيروس تماما.

وأضاف "بدران"، خلال لقائه مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc" هناك بعض الدول في العالم على مشارف الموجة الثانية من تفشي فيروس كورنا المستجد الآن، في الوقت الذي نجد فيه دول دخلت الموجة الثالثة، كأمريكا التي تسجل حاليا 200 ألف إصابة وأكثر يوميا، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية التي كان ينضرب بها المثل في التعامل ولكن الاستهتار تسبب في تفشي الفيروس في بلادهم.

وتابع: "ما حدث في أوربا مدرسة للعالم كله، حيث تم الاستهتار والاستهزاء بالتدابير الوقائية، وخرجوا في الصيف وعملوا رحلات وذهبوا للمصايف والشواطئ والنوادي، واقاموا مظاهرات ضد الكمامة، ويعيشوا الأن أثار كل ذلك، خاصة من الشباب".

واستطرد: "في اسبانيا وفرنسا والمانيا وأوربا الموجة الثانية لتفشي الفيروس رهيبة جدا، وعالية بدرجة كبيرة وضخمة، وارقام الإصابات تتحدث عن نفسها، وينتظروا دخول الموجة الثالثة خلال يناير القادم".

وأشار إلى أن أمريكا خلال الموجة الأولى كان الأمر قاتلا، والموجة الثانية كان الوضع غير جيد، أما الموجة الثالثة فأمريكا في مأساة، وسقطت أمام جحافل كورونا، رغم كونها دولة كبرى.