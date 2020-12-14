رئيس "قناة السويس": جائحة كورونا تأثيرها بالغ على التجارة العالمية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس بذلت جهودًا كبيرة خلال هذا العام في ظل هذة الظروف الصعبة، وتداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وانخفاض التجارة العالمية، فضلًا عن حالات الطقس، موضحًا أن الفريق القائم على قناة السويس "قد المسؤولية"، على حد قوله.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة "Extra news"، أن قناة السويس، تُعد من أفضل القنوات الملاحية، وحققت زيادة في الدخل رغم الظروف الصعبة التي شهدها العالم، فضلًا عن تحقيق أعلى إيراد سنوي على مستوى السنوات الماضية، مُعربًا عن سعادته البالغة، بأن مصر أصبحت على مستوى عالمي وكذلك هيئة قناة السويس.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه من الواضح جدا تأثر التجارة العالمية بفيروس كورونا، مثل تأثرها بأزمة الوقود، ولكن الهيئة قامت بعمليات احترازية في بداية الأمر مع جميع السفن، بالإضافة إلى مساهمة إدارة التخطيط، للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

وتابع: "ذلك بالإضافة إلى التخفيضات لسفن شمال غرب أوروبا، بنسبة 17.5% والساحل الشرقي الأمريكي بنسبة 45%، لـ75%، بعض السفن لم تمر من خلال قناة السويس تمامًا".