خبير نظم معلومات: عطل جوجل كلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات

قال المهندس مصطفى أبوجمرة، خبير نظم المعلومات، إن العطل الذي حدث في خدمات جوجل، مثل يوتيوب، وجيميل، و"Meet" وغيرها من الخدمات لأول مرة يحدث، ورغم أنه استمر نصف ساعة فقط، فإنه كلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات، وربما يتم مقاضاة جوجل بسببه.

وأضاف "أبوجمرة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن "جوجل" لديها مزارع من الخوادم "السيرفرات"، لمقاومة الأعطال لكي لا تسقط، وهذا السقوط وإن كان وجيزا لم يزد عن نصف ساعة، إلا أنه أثر على خدمات المواطنين، وعلى ثقتهم أيضا في خدمات "جوجل".

وتابع خبير نظم المعلومات، أن شركة "جوجل" سوف تدرس سبب هذا الخطأ، ويبدو أنه حدث في مركز رئيسي، وسوف تعيد النظر في المشكلة، وتقدم اعتذارات للمستخدمين، لأن هذه النصف ساعة ربما تكون قد كلفت العالم مليارات الدولارات.

وشدد على أن الاقتصاد أصبح يتأثر بشكل واضح بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك جميع الدول تسعى للحصول على الـ"5G"، لأنه سيكون له تأثير مباشر على النمو الاقتصادي.

في سياق منفصل، شهدت الساعات القليلة الماضية وجود عطل عالمي في موقع البحث الشهر "جوجل" و"جي ميل"، بالإضافة إلى عطل في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اشتكى ملايين المستخدمين من صعوبة البحث على "جوجل" والدخول على الفيديوهات.

وقال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن العطل تم إصلاحه وأصبح بإمكان المستخدمين الدخول على محرك البحث "جوجل" و"يوتيوب" وأيضاً "جي ميل" بسهولة.

وقال "حجاج" لـ"الوطن"، إنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب الحقيقي لهذا العطل، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وتأسست Google قبل نحو 20 عاماً، بهدف تنظيم المعلومات المتاحة عبر الإنترنت وتقديمها للمستخدمين بطريقة مفيدة وسهلة الوصول، وحسب الشركة العالمية، فإن هناك مليارات المستخدمين حول العالم يعتمدون على محرك بحث "جوجل" للحصول على إجابات لتريليونات الأسئلة سنوياً، مشيرة إلى أنها نجحت في مساعدة 100 مليون شخص في 92 دولة في الحصول على وظائف.