أمن قنا ينجح فى إعادة طفل مخطوف بمركز أبو تشت لأسرته

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا بإشراف اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا من إعادة طفل بمركز أبو تشت الذى تم اختطافه صباح اليوم أثناء ذهابه لمدرسته لأسرته.

كان اللواء محمد ياسر مدير المباحث قد تلقى إخطارا من العميد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبو تشت بقيام مجهولين باختطاف الطفل كيرلس جرجس ٨ سنوات أثناء ذهابه فى الطريق من منزله الى مدرسته بنجع قنبر بقرية التحسينات الابتدائية بأبو تشت.

وكشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا و المقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث الجنائي بأبو تشت قيام شخصين ملثمين باستيقاف الطفل أثناء ذهابه للمدرسة وقاما بحمله فى توك توك و فرا هاربين .

ونجحت أجهزة الأمن فى تحرير الطفل وإعادته لأسرته.