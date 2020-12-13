دير لاين: استمرار المفاوضات مع لندن لبحث الوصول لاتفاق لما بعد بريكست

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، إنه جرى الاتفاق مع الجانب البريطاني، على استمرار المفاوضات مع الجانب البريطاني لبحث إمكانية الوصول لاتفاق لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ووصفت دير لاين محادثاتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن بريكست بالبناءة والمثمرة

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال في وقت سابق اليوم، إن هناك أمل بنجاح مفاوضات بريكسيت التي قد يتم تمديدها.

وأوضحت المستشارة الأملانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق اليوم، إلى أنه يجب عمل كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق مع بريطانيا لما بعد بريكست.

من جانبها أشارت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إلى اجتماع للحكومة البريطانية بعد انتهاء الحديث الهاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قالت في وقت سابق اليوم، إنها ستضع 14 ألف عسكري إضافي على أهبة الاستعداد وسط تهديدات بمنع صيادي الاتحاد الأوروبي من دخول مياه الصيد البريطانية في حال عدم الاتفاق مع الاتحاد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الدفاع البريطانية إنها مستعدة لنشر 14000 عسكري إضافي، ليكونوا على أهبة الاستعداد في الأول من يناير، الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد "بريكسيت".