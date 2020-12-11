مصدر أوروبي يتوقع عدم التوصل لاتفاق مع بريطانيا بعد الانسحاب من بريكست

وصف مصدر أوروبي مطلع، وضع المفاوضات الجارية حالياً بين الاتحاد وبريطانيا، لترتيب العلاقات المستقبلية بعد انسحاب الأخيرة من التكتل الموحد "بريكست"، بـ"الصعب"، مشيراً إلى أن الكثير من العقبات لا تزال موجودة، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وكان المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يتحدث في أعقاب مناقشة قصيرة لوضع المفاوضات جرت صباح اليوم، بين زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة الأوروبية المنعقدة منذ أمس الخميس، في بروكسل.

وأشار المصدر إلى وجود قناعة أوروبية بأن التوصل إلى اتفاق مع البريطانيين بات أمراً صعبا، مضيفا: "نرى أن احتمال عدم التوصل لصفقة بنهاية العام الحالي، بات أكثر واقعية".

وكانت المفوضية الأوروبية، اتخذت أمس الخميس، العديد من الإجراءات الطارئة التي ستضمن استمرار حركة النقل البري والجوي والصيد بين البريطانيين والأوروبيين، خلال فترة محدودة زمنياً، وذلك في حال عدم وجود اتفاق بحلول نهاية العام الحالي.

ولاحظ الأوروبيون، بالمقابل، تقدماً على طريق تنفيذ اتفاق "بريكست"، المبرم سابقاً بين بروكسل ولندن، والذي نظم عملية الانسحاب، وعالج مسائل تتعلق بحقوق المواطنين على ضفتي المانش، والتكلفة المالية للانسحاب ووضع جزيرة أيرلندا.