خبير تكنولوجي: تفسير "جوجل" بشأن انقطاع الخدمات غير منطقي

قال المهندس أحمد صبري، رئيس "الديجيتال ميديا" بشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الشعبة فوجئت مثل كل المواطنين، بحدوث انقطاع في خدمات محرك البحث العالمي "جوجل" حول العالم كله، لافتًا إلى أن الانقطاع استمر مدة من 25 دقيقة إلى 45 دقيقة.

وأضاف "صبري"، خلال لقاء عبر "زوم" مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع سارة حازم وأحمد الدريني، أن المتحدث باسم شركة جوجل، كشف أن حدث توقف لبعض الخوادم الرئيسية المسؤولة عن معرفة هوية المستخدمين، والخدمات التي توقفت هي خدمة الجيميل، وخدمة استخدام التسجيل الدخول داخل موقع يوتيوب أيضا، ولذلك حدث توقف لدى البعض في تلك الخدمات.

وتابع أن جوجل هي المنوطة بإخراج هذا التصريح، لكن هذا سبب غير منطقي، ولكن الغريب هو أنه حينما يحدث انقطاع خوادم يكون على خدمة واحدة، وليس على عدة خوادم، لأن تلك الخوادم منفصلة عن بعضها البعض، وتكون من الصعب جدًا انقطاعها بل أقرب لشبه مستحيل.

وحول إمكانية اختراق بيانات بعض المستخدمين خلال فترة الانقطاع، عقب قائلا: إن هذا الأمر "جوجل" الوحيد الذي يستطيع توضيحه أو بعض المستخدمين الذين تم اختراق بياناتهم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن يخرج جوجل ويعترف بوجود اختراق للبيانات لأن هذا يعرضه لمسؤولية قانونية بشكل كبير.

شهدت الساعات القليلة الماضية وجود عطل عالمي في موقع البحث الشهر "جوجل" و"جي ميل"، بالإضافة إلى عطل في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اشتكى ملايين المستخدمين من صعوبة البحث على "جوجل" والدخول على الفيديوهات.

وقال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن العطل تم إصلاحه وأصبح بإمكان المستخدمين الدخول على محرك البحث "جوجل" و"يوتيوب" وأيضاً "جي ميل" بسهولة.

وقال "حجاج" لـ"الوطن"، إنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب الحقيقي لهذا العطل، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها منذ دقائق.