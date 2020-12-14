"مستثمري الغاز المسال": العراق يحتاج للخبرة البشرية المصرية

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إنه يجب التكامل بين مميزات كل من مصر والعراق، حيث إن العراق لديه ثروة نفطية كبيرة، بينما تمتلك مصر الخبرة البشرية، التي تستطيع استغلالها بشكل أمثل، والعراق في أمس الحاجة لهذه الخبرة البشرية، من أجل إعادة الإعمار.

وأضاف "سعد الدين"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن مصر تحتاج النفط العراقي لتشغيل المعامل المصرية، ولذلك تمت الاتفاقيات بين مصر والعراق، والأردن كدولة مرور، من أجل تمرير خط بترول لنقل مليون ونصف مليون طن سنويا.

وتابع رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن مصر لديها فائض في الكهرباء، يمكن نقله إلى العراق مرورا بالأردن، وهذا التعاون الذي يبدأ من الاقتصاد، به منافع للدول الثلاث.ولفت إلى أن الأردن ليس لديه بترول أو غاز، ولكن العراق هي دولة كان لديها غاز وكهرباء وبترول، ولكن الحروب التي خاضتها في السنوات الأخيرة دمرت البنية التحتية، ولذلك يحاولون استعادة قدراتهم مرة أخرى، وإعادة البناء، ومصر لديها القدرة على الحصول على أكبر قدر من هذه المشروعات.

وأشار إلى أن مصر سوف تستفيد من خبرتها في إعادة البناء والمشاريع التي نفذتها داخليا للانطلاق للخارج، وعمل مشروعات في الدول الأخرى مثل العراق.

هذا، ويستمر التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن والعراق بما يحقق التكامل العربى، وقد تجسد ذلك فى عدد من الاجتماعات منها اجتماع القاهرة بين وزراء الخارجية المصي سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في أكتوبر 2020.

كما سبق هذا الاجتماع عدة لقاءات قمة منها القمة التي عقدت في العاصمة عمان في 25 أغسطس 2020 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يليها أيضا قمة ثلاثية في القاهرة في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدى في 24 مارس 2019، وأخرى في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019.