آخر أخبار مصر.. أمطار متوسطة على القاهرة.. والوزراء يصدق على 4 قرارات

يحرص الكثير من المواطنين على مطالعة آخر أخبار مصر، لمعرفة آخر مستجدات الأحداث والقرارات التي جرى اتخاذها، وتهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها تحذير الأرصاد من أمطار متوسطة على القاهرة والوجه البحري حتى الصعيد الأربعاء، وتصديق مجلس الوزراء على 4 قرارات وزارية، وإطلاق التعليم منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور، بجانب إضافة مستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى منظومة التأمين الصحي.

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تصديق مجلس الوزراء على 4 قرارات وزارية

صدق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات وزارية، منها القرار رقم 2587 ورقم 2588 ورقم 2592 ورقم 2594 أبرزها:

1ـ إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

2ـ تشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

3ـ استبدال نصوص من قرار مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بخصوص تشكيل الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية.

4ـ استبدال نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1562 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1395 لسنة 2002.

تحذير الأرصاد من أمطار متوسّطة على القاهرة والوجه البحري حتى الصعيد الأربعاء

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري مع مساء الغد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة يوم الأربعاء المقبل، وتكون متوسطة، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد لبعض محافظات شمال الصعيد.

إطلاق التعليم منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل الدراسية أو الاستعلام عن حالة أي شكوى سابقة، وذلك عن طريق إدخال الرقم القومى للطالب والكود الخاص به من خلال الرابط التالي: https://moe-complains.emis.gov.eg.

إضافة مستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى منظومة التأمين الصحي

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك، مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين، وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.