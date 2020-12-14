رئيس "شل": ننظر إلى مصر كمنطقة هامة للاستثمار

قال معتز دوريش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر"، إن الشركة الفرنسية تعمل في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها مجالات البحث والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الأهرام الرابع للطاقة "حصاد الإصلاح ومستقبل التنمية"، الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، أن الشركة تنظر إلى مصر كمنطقة هامة للاستثمار، ونعمل علي تشغيل مشروعات متعددة في كافة القطاعات وليس الزيوت فقط، حيث يتميز السوق المصري بالتنوع في منتجاته، موضحا حرص الشركة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في السوق المصري والعمل على تقليل المخاطر.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تعتمد على الاستثمار والتنوع، وهناك مشروعات في المناطق البحرية سيتم عمل المسح السيزمي لها، وذلك بالنسبة للمناطق البحرية.

وتحدث رئيس "شل" عن برنامج الشركة الخاص الخاص بالبحث والاستكشاف، من أجل تحسين كفاءة الأعمال وتشغيل الحقول بشكل أكثر أمانًا وفعالية وثقة وبتكاليف أقل، وذلك من خلال تحسين آليات التنفيذ بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد على أهمية إعادة الاستثمارات في الحقول المصرية المتقادمة من أهم المواضيع التي تخص شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.

وأخيرا، وجه رسالة للشركات العالمية بأنه لا تزال هناك العديد من الفرص والتحديات التي تستلزم بذل المزيد من الجهود لتطوير وتشغيل مشاريع يمكن الاستفادة منها بشكل كبير لتسهم في مواجهة تقلبات السوق بخاصة في ظل الظروف التي مرت بها الصناعة بسبب فيروس كورونا.