خبراء طاقة: 70% من أسلاك الكهرباء في أسواق مصر تنتجها مصانع غير مرخصة

حذر خبراء في الطاقة الكهربية، من الانتشار الكبير للأسلاك التي تنتجها مصانع بير السلم بعيدا عن أي رقابة، مؤكدين أن حوالي 70% من أسلاك الكهرباء في الأسواق المصرية تنتجها مصانع غير مرخصة.

وأكد الخبراء الذين تحدثوا في ندوة "الكابلات بين العلم والتطبيق" والتي نظمتها شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، أن مصانع الكابلات المصرية قادرة على إنتاج أحدث أنواع الكابلات طبقا للمعايير الدولية، مشيرين إلى أن مصانع مصرية تنتج كابلات الـ 500 كيلو فولت، وهي أعلى أنواع الكابلات في العالم، والتي تستخدم حاليا في الربط الكهربي بين مصر والسعودية، كما تستخدم داخل محطات توليد الكهرباء، مؤكدين أن المستقبل القريب سيشهد إنتاج كابلات الـ 750 كيلو فولت.

ندوة بشعبة الكهرباء تطالب بصيانة الكابلات والاستفادة من مراكز الأبحاث

ودعا الخبراء، بحسب بيان عن النقابة، إلى الاهتمام بصيانة الكابلات، وخلال الندوة التي استمرت لما يقارب 4 ساعات، رحب المهندس محمد عبدالستار، مدير إدارة التصميمات والتطوير بشركة "إنيرجيا- السويدي هلال" باستضافة أكبر عدد ممكن من مهندسي الشعبة الكهربائية، لتفقد مراحل إنتاج الكابلات، ومعمل الشركة.

وأشار الدكتور عادل الفارسكوري، الخبير بالشعبة القومية الكهروتقنية IEC، إلى أن المواصفات المصرية في صناعة الكابلات مستمدة من المواصفات القياسية الدولية، وهي مواصفات يتوافق على وضعها خبراء من كل دول العالم، ويتم تغييرها كل 5 سنوات لتجاري المستجدات الجديدة، مؤكدا أن الأسابيع القادمة ستشهد مواصفات دولية جديدة في مجال الكابلات.

ودعا "الفارسكوري"، شركات الكابلات المصرية إلى الاستفادة من إمكانات مركز أبحاث الجهد الفائق بوزارة الكهرباء، مؤكدا أن هذا المركز به أجهزة عالمية بمليارات الجنيهات.

وأكد المهندس مصطفى رشوان، الخبير بالمجموعة الاستشارية "شاكر جروب"، أن ارتفاع درجات الحرارة هو أكثر أسباب احتراق الكابلات شيوعًا، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت نجاح مادة البولي إثيلين في حماية الكابلات من بلدوزرات الحفر، وقال "التجارب أثبتت أن مادة البولي إيثيلين ذات سمك 8 مللي تحقق حماية أفضل من بلاطة الخرسانة المسلحة البالغة 8 سنتيمترات ".

وحذر المهندس طارق الديب، رئيس منظقة كهرباء القاهرة سابقا، من انتشار استعمال الأسلاك الكهربية التي تنتجها مصانع بير السلم بعيدا عن أية رقابة، وقال "هناك شركات وضعت علامة مائية حتى يصعب تقليد منتجاتها من الأسلاك، ولكن مع ذلك قلدت مصانع بير السلم هذه الأسلاك".

وعلق الدكتور عادل الفارسكوري، بأن اتحاد الصناعات يناقش منذ فترة أزمة تقليد منتجات مصانع الأسلاك والكابلات، ولم يتم حسم هذا الأمر حتى الآن "، فيما أكد المهندس محمد عبدالستار، أن 30% من الأسلاك الكهربائية في الأسواق من إنتاج المصانع المعتمدة، بينما النسبة الباقية مقلدة ".

وكشف الحاضرون بالندوة أن مصانع بير السلم التي تنتج الأسلاك المضروبة تنتشر في مناطق باسوس والبساتين وعكرشة، وطالب المهندس مصطفي الشعار، بضرورة إصدار تشريع يجرم استخدام الأسلاك المقلدة لخطورتها على حياة الناس.