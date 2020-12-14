19 ديسمبر.. إعلان الفائزين بجائزة محمد ربيع ناصر العلمية

تعلن اللجنة العلمية لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية، عن الفائزين بالجائزة لعام 2020 في مجالاتها الثلاثة الطبية والهندسية والذكاء الاصطناعي، يوم 19 ديسمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء ورموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

وتشهد الدورة الحالية منح الفريق مهاب مميش جائزة الرواد، حيث أوضح مجلس أمناء اللجنة العلمية للجائزة أنه تقدم في الفروع الثلاثة لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر، 75 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بجمهورية مصر العربية.

الجائزة تهدف لتحقيق رؤية مصر 2030

أكد الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، أن الجائزة تأتي إيمانًا من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، نحو مواكبة التطورات المتسارعة فى البحث العلمى لتطوير المعرفة والاستكشافات التى تنهض بمشروعات التنمية بالدرجة المأمولة فى النجاح خاصةً فى جانبها الاقتصادى والتنموى، وتشجيعاً للباحثين المتميزين وتقديراً لدورهم فى خدمة العلم والمجتمع وإسهامهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، وتفعيلا لدور الجامعة.

مجالات الجائزة تشجع شباب الباحثين

وأشار دكتور محمد ربيع، إلى أنه يتم اختيار مجالها بما يتفق مع توجهات الدولة ويخدم المراحل التنفيذية لخطة الدولة للتنمية المستدامة، وتشجيعًا لشباب الباحثين في مجال العلوم التطبيقية التي تخدم الدولة، لافتا إلى أن إدارة الجائزة حرصت على تشكيل لجان التحكيم على أعلى مستوى من كبار علماء مصر فى فرع العلوم الطبية وفرع العلوم الزراعية.

كما ضمت لجنة تقييم أوراق المتقدمين لنيل جائزة شباب الباحثين في مجال العلوم التطبيقية مجموعة من رؤساء الجامعات ورؤساء المراكز البحثية، والدكتور محمد عوض تاج، مساشر رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس السابق.

وكانت الهيئة العلمية للجائزة قد أعلنت عن فتح باب التقدم للجائزة فى يناير الماضى، والتي تعد أكبر جائزة فى البحث العلمى من حيث القيمة المادية وتصل مجموع جوائزها إلى حوالى 500 ألف جنيه.