مهاب مميش: "قلت للسيسي لو طلبت مننا نموت هنعملها.. عايزينك تنجح"

كشف الفريق مهاب مميش، كواليس حوار دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل عرض مشروع قناة السويس الجديدة في المؤتمر.

وروى مميش، كواليس تحديد مدة تنفيذ المشروع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: أنه جهز المشروع على أن ينفذ في 3 سنوات وقبل دخول مؤتمر عرض المشروع قال لي الرئيس أنه يجهز مفاجأة لي في العرض ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل.

وأضاف أنه قال للرئيس السيسى "لو طلبت مننا نموت هنعملها.. عايزينك تنجح".

وأشار إلى أنه أثناء العرض، قال إن المشروع سينفذ على 3 سنوات، وحينها قاطعني الرئيس بجملته الشهيرة، سنة واحدة، وبعد المؤتمر تحدث معي وقال لي: "أنا عارف بكلفك بإيه وبكلف مين".