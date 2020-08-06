مهاب مميش: الرئيس السيسي صاحب فكرة شهادات قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات القناة والموانئ البحرية، ورئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة السابق، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كانت متواجدة منذ بداية تنفيذ حفر القناة الجديدة.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه جرى الانتهاء من حفر القناة الجديدة قبل عام واحد بـ11 يومًا، أي قبل المدة الزمنية التي طلب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنهاء أعمال الحفر، بدلًا من 36 شهرًا عرضها عليه الفريق مهاب مميش.

وتابع: "شهادات قناة السويس الجديدة كانت فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قالي ملكش دعوة، وطلب مني طرح الاكتتاب، ومن كثرة إقبال المصريين على الشهادات، أوقفنا الاكتتاب بعد طرحها بـ8 أيام فقط".

وأردف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يريد إعادة الشعور الوطني للمصريين، مشددًا على أن القناة جرى تنفيذها وتمويلها وطرح فكرتها بأيادٍ مصرية: "مأخدناش مليم من حد وكان أول مشروع وطني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".