وفاة أمين شرطة بالدقهلية بطلقة خاطئة أثناء تنظيف سلاحه

لقى أمين شرطة بإدارة شرطة النجدة بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعه، متأثرا بطلقة نارية خرجت من سلاحه الميري بطريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه.

وتلقى اللواء رأفت عبد الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي بوصول "حمادة. هـ. أ"، 40 عامًا، أمين شرطة يعمل بنجدة المنصورة مقيم قرية نوسا البحر من قرية نوسا البحر، مصابًا بطلق ناري في الأنف والفم.

وانتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه يعمل بنجدة المنصورة مقيم قرية نوسا البحر ولقي مصرعه أثناء تنظيف سلاحه الميري، وذلك بخروج طلقة نارية بالخطأ من سلاحه مما أدى لمصرعه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتقرر نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، للطب الشرعي وبيان ما به من إصابات، وكلفت المباحث لكشف تفاصيل الواقعة.

ومن جهة أخرى، كشف أهالي جديلة عن وفاة "فران" داخل شقته بعد انبعاث روائح كريهة منها، وبانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثة تبين أن الشقة محل البلاغ، كائنة بالطابق الأخير بعقار مكون من خمسة طوابق، وبالدلوف داخلها، تبين وجود جثة المدعو إبراهيم م. إ.، 27 سنة، فران، مسجى بجوار سرير غرفة نومه، يرتدي ملابسه كاملة وفي حالة تعفن.

وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعثر على جميع متعلقاته الشخصية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وبسؤال شقيق ووالدة المتوفى في محضر الشرطة، قررا بأن المتوفى كان يقيم بالمنزل بمفرده، وكان يعاني من مرض السكري وتنتابه غيبوبة سكرية ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت وناظرت الجثة، وقررت نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها.