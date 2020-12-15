بأرقام التليفونات والعناوين.. طرق تقديم شكاوى الكهرباء بـ"شمال الدلتا"

خصصت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء عدة طرق إلكترونية يمكن من خلالها إدخال قراءة العداد أو الاستعلام عن الفاتورة أو دفع الفاتورة أو تقديم الشكاوى الفنية.

وتنشر "الوطن" جميع عناوين وأرقام التليفونات التابعة لنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يمكن أن يستخدمها المشترك في تقديم شكواه الفنية أو التجارية.

** جنوب الدقهلية

العنوان: 19 عبد السلام عارف، المنصورة (قسم 2)، المنصورة، الدقهلية

التليفون: 050 2242750

**غرب المنصورة

العنوان: ميدان مشعل، المنصورة (قسم 2)، المنصورة، الدقهلية

التليفون: 050 2257229

** مدينة السنبلاوين

العنوان: ش هشام المسيرى، طماى الامديد، السنبلاوين، الدقهلية

التليفون: 050 6850452

** فرع المنزلة

العنوان: ش الجلاء، المنزلة، المطرية، الدقهلية

التليفون: 050 7705500

** قري السنبلاوين

العنوان: ش سوق السمك، السنبلاوين، الدقهلية

التليفون: 050 6695756

** طلخا

العنوان: فريدة حسن، طلخا، الدقهلية

التليفون: 050 2304181

** شرق المنصورة

العنوان: فريدة حسان - المختلط سابقا، المنصورة (قسم 2)، المنصورة، الدقهلية

التليفون: 050 2314012

** قرى ميت غمر

العنوان: ش سعد زغلول، مدينة ميت غمر (تشمل دقادوس)، ميت غمر، الدقهلية

التليفون: 050 4902342

** دمياط الجديدة

العنوان: المجاورة السادسة، دمياط الجديدة، دمياط

التليفون: 057 2400715

** جنوب دمياط

العنوان: ش د. مصطفى مشرفة، دمياط، الدقهلية

التليفون: 057 2288893

** قطاع دمياط

العنوان: متفرع من طريق الكورنيش، قسم دمياط، دمياط

التليفون: 057 2233629

** رأس البر

العنوان: مدينة رأس البر، راس البر، دمياط

التليفون : 057 2523764

** بلطيم

العنوان: الساحل القبلي (الوهابية)، البرلس، كفر الشيخ

التليفون: 047 2420020

** كفر الشيخ

العنوان: . كفر أبو طبل

التليفون: 047 3222472

** سيدى سالم قرى

العنوان: منشأة أبو علي، سيدي سالم، كفر الشيخ

التليفون : 047 2700982

** قلين

العنوان: ش جمال عبد الناصر، مدينة قلين، قلين، كفر الشيخ

التليفون : 0473400169

** كفر الشيخ

العنوان: .، وسط البلد، كفر الشيخ

التليفون: 0473234051

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم استبدال كل العدادات العادية بأخرى مسبوقة الدفع بالمناطق الساحلية والمصايف والقرى السياحية بمحافظات شمال الدلتا، وجارٍ تنفيذ برنامج لاستبدال نحو 3 ملايين عداد لدى المواطنين خلال السنوات الخمس المقبل، لافتا إلى أنه تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد وأنه تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع لأكثر من نصف إجمالى عدد المشتركين.