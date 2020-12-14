وزير الكهرباء: أضفنا 28 ألف ميجاوات خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه خلال 4 سنوات، تم إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت على ثلاثة محاور، هي إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، مشيدًا بالتعاون والدعم من وزارات المالية والبترول والدفاع والبنك المركزي، لتحقيق تلك النجاحات في قطاع الكهرباء

إضافة 3636 ميجاوات في 8 شهور

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه تم إضافة 3636 ميجاوات في 8 شهور، مؤكدا أنه منذ بداية من يونيو 2015، لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية.

قضية الطاقة الكهربائية مسالة أمن قومي

وأكد "شاكر"، أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومي، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيــزة الرئيســية للتنميــة فــى شتى مجالات الحيـاة، موضحًا أنه أول وزير كهرباء يجتمع الرئيس به مرة أو أكثر أسبوعيا.

وأضاف أنه منذ وقت مبكر أدركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كل المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.

المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات

وأشار "شاكر"، إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية.

الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع الطاقة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع الطاقة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى الإنجازات غير المسبوقة التي شهدها قطاعا الكهرباء والبترول في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي