20 خدمة تقدمها الكهرباء عبر منصتها الإلكترونية أبرزها دفع الفواتير

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 20 خدمة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين، للتسهيل عليهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ضمن خطة التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة بالسعي إلى رقمنة الخدمات.

وجاءت الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة كالتالي:

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني.

- تقديم طلب تركيب عداد كودي (خدمة العملاء والدعم الفني).

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد (مصالحة).

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.