بينها مقاومة الحشائش.. توصيات مهمة لمزراعي القمح خلال ديسمبر

تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة 3.5 مليون فدان خلال الموسم الزراعي الحابس، كذلك رفع متوسط إنتاجية محصول القمح من 18 الى 20 أردبا، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية مصر من المحصول الاستيراتيجي وتقليل فاتورة الاستيراد.

حدد معهد المحاصيل الحقلية عددا من التوصيات الفنية للمعاملات الزراعية في محصول القمح، حيث تعتبر أهم العوامل التي تُساعد على تعظيم إنتاجية وحدة المساحة والحصول على محصول مرتفع لتحقيق أعلى عائد للمزارع، وتمثلت التوصيات في الآتي:

- يجب الاهتمام بعدم تأخير رية المحاياة والتي تكون بعد حوالي 3 أسابيع من الزراعة.

- ‏ إضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الآزوتية عند الزراعة ولتكن (شيكارة يوريا أو 2 شيكارة نترات نشادر) مع رية الزراعة.

- إذا لم يتم إضافة الجرعة التنشيطية عند الزراعة فيجب أن يتم إضافة (1.5 شيكارة يوريا) أو (2.5 شيكارة نترات نشادر) مع رية المحاياة.

- ‏ أما في الأراضي الجديدة فيُقسم السماد على ست دفعات، مع مراعاة الري مباشرة بعد التسميد (أو يضاف السماد عن طريق السمادة إذا وجدت) على 10 دفعات على أن تنتهي قبل طرد السنابل.

- ‏ في الأراضي الجديدة يجب إضافة الدفعة الأولى من العناصر الصغرى بالرش على الأوراق في الصباح الباكر، بعد شهر من الزراعة.

- الاهتمام بمقاومة الحشائش وخاصة العريضة فإذا كانت قليلة يُمكن أن تُقتلع باليد وخاصة في حالة الزراعة تسطير أو نقر على خطوط أو جور أما إذا كانت الحشائش كثيرة فلابد من مقاومتها بالمبيدات الموصى بها.

- إذا أمكن حقن الأرض بالأمونيا فهذا جيد لما تتميز به هذه المعاملة من انتظام في توزيع السماد في الأرض وطوال الموسم والاستفادة القصوى من السماد الآزوتي.

- يجب الاهتمام بشراء التقاوي المعتمدة ومن جهة موثوق بها مثل الإدارة المركزية للتقاوي وفروعها المختلفة وتبعاً للسياسة الصنفية الموصى بها من قسم بحوث القمح لكل محافظة. كما يجب مراعاة المعدل الأمثل للتقاوي.